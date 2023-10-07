Сайнс получил предупреждение за инцидент с Ферстаппеном

Теги ФИА Феррари Ред Булл Карлос Сайнс Формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Катара Авто

Сайнс избежал штрафа за инцидент с Ферстаппеном в квалификации в Катаре.

Пилот «Феррари» был вызван к стюардам в связи с инцидентом, в котором менял траектории движения, находясь прямо перед болидом Макса Ферстаппена.

Стюарды, рассмотрев обстоятельства инцидента, не нашли доказательств блокировки и ограничились официальным предупреждением.

Сайнса вызвали к стюардам после инцидента с Ферстаппеном в квалификации к Гран-при Катара

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий