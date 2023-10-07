Сайнс получил предупреждение за инцидент с Ферстаппеном

Сайнс избежал штрафа за инцидент с Ферстаппеном в квалификации в Катаре.

Пилот « » был вызван к стюардам в связи с инцидентом, в котором менял траектории движения, находясь прямо перед болидом .

Стюарды, рассмотрев обстоятельства инцидента, не нашли доказательств блокировки и ограничились официальным предупреждением.

Сайнса вызвали к стюардам после инцидента с Ферстаппеном в квалификации к Гран-при Катара