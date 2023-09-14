Марк Маркес не будет пропускать сезон MotoGP ради других гонок: «Только Алонсо с нечеловеческим талантом способен на такое»

Марк Маркес заявил, что не возьмет перерыв в выступлениях в MotoGP.

Ранее гонщик «Хонды» рассказал, что у него есть «план A, план B и план C» на сезон-2024. Испанская пресса утверждала, что Маркес близок к переходу в «Грезини», в то время как напарник Марка Хоан Мир выложил фото соотечественника с подписью «он остается».

«Остаться дома – это был бы план D, но я его не рассматриваю. Я чувствую себя мотивированным, с большим желанием, с уровнем. Когда у меня все было плохо с физической формой, я такое рассматривал, но сейчас я чувствую себя хорошо, даже если результатов нет», – сообщил шестикратный чемпион премьер-класса.

Маркес не собирается делать перерыв в выступлениях в MotoGP, чтобы заняться другими гонками:

«На такое способен только с его нечеловеческим талантом.

Когда команда в критической ситуации, она ищет решения, реалистичные они или нет. Есть планы A, B, C или C, B, A – определенного порядка нет».

Алонсо выступал в , на «Дакаре» и «500 милях Индианаполиса» после ухода из «Формулы-1» в конце 2018 года. В 2021-м двукратный чемпион вернулся в «Ф-1».

MotoGP. Марк Маркес определится с командой в ближайшие недели: «Есть 3 четких плана. С новым байком «Хонды» те же проблемы»

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