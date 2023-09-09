Макс Ферстаппен: «У моей сестры был такой же талант, что и у меня, пожалуй»

Макс Ферстаппен рассказал о гоночном таланте своей младшей сестры Виктории.

По мнению пилота «Ред Булл», Виктория меньше стремилась к успехам в гонках.

«Я считаю, у нее был большой потенциал. Случались моменты, когда отец [ ] тратил два дня на то, чтобы подготовить все для меня, настроить все идеально. А потом она проезжала где-то 20 кругов и говорила: «Для меня на сегодня все».

Думаю, у моей сестры, пожалуй, был такой же талант, что и у меня, она могла тоже сделать карьеру в автоспорте. Ей это нравилось, но недостаточно для того, чтобы сражаться, быть в форме, быть готовой. Это нормально, если ты осознаешь ситуацию.

Как бы то ни было, отец по большей части был сосредоточен на мне. Но если бы она действительно хотела сражаться, если бы он это понял, то, уверен на 100 процентов, с ней бы он тоже дошел до конца. Но отец так не чувствовал, а она хотела этого недостаточно», – поделился воспоминаниями двукратный чемпион «Формулы-1».

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