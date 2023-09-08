Феттель выступит за «Ред Булл» на демонстрационных заездах перед стартом гонки «24 часа Нюрбургринга»

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» выступит за « » на демонстрационных заездах в Германии.

Мероприятие будет проходить 8 сентября, непосредственно перед стартом гонки на выносливость «12 часов Нюрбургринга».

Феттель выступит за рулем болида «Ред Булл» RB7, на котором выиграл титул в 2011 году.

Также в мероприятии примут участие , Герхард Бергер, , Ральф Шумахер и , подменяющий травмированного Даниэля Риккардо.

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