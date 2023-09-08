Феттель выступит за «Ред Булл» на демонстрационных заездах перед стартом гонки «24 часа Нюрбургринга»

Теги Герхард Бергер Ред Булл Дэвид Култхард Ральф Шумахер Себастьян Феттель Формула-1 Йос Ферстаппен 24 часа Нюрбургринга WEC Юки Цунода Авто

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель выступит за «Ред Булл» на демонстрационных заездах в Германии.

Мероприятие будет проходить 8 сентября, непосредственно перед стартом гонки на выносливость «12 часов Нюрбургринга».

Феттель выступит за рулем болида «Ред Булл» RB7, на котором выиграл титул в 2011 году.

Также в мероприятии примут участие Йос Ферстаппен, Герхард Бергер, Юки Цунода, Ральф Шумахер и Дэвид Култхард, подменяющий травмированного Даниэля Риккардо.

Вечные рекорды «Ф-1» – 11 достижений, которые нельзя побить

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Red Line
так 12 или 24?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий