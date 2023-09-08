Феттель выступит за «Ред Булл» на демонстрационных заездах перед стартом гонки «24 часа Нюрбургринга»
Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель выступит за «Ред Булл» на демонстрационных заездах в Германии.
Мероприятие будет проходить 8 сентября, непосредственно перед стартом гонки на выносливость «12 часов Нюрбургринга».
Феттель выступит за рулем болида «Ред Булл» RB7, на котором выиграл титул в 2011 году.
Также в мероприятии примут участие Йос Ферстаппен, Герхард Бергер, Юки Цунода, Ральф Шумахер и Дэвид Култхард, подменяющий травмированного Даниэля Риккардо.
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