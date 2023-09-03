Оскар Пиастри: «Стюарды наказали Хэмилтона, он извинился – не могу просить о большем»

Оскар Пиастри прокомментировал столкновение с Льюисом Хэмилтоном.

Пилоты дошли до контакта в конце Гран-при Италии. Стюарды признали гонщика « » ответственным за аварию, после финиша Хэмилтон извинился перед коллегой.

Пиастри выбыл из очковой зоны из-за заезда на пит-лейн за новым антикрылом и финишировал 12-м.

«Пожалуй, Льюис сместился чуть больше, чем думал. Стюарды вынесли вердикт, он извинился, и в данный момент я не могу просить о большем или что-либо сделать», – заявил пилот « ».

Оскар также высказался о штрафе за обгон из « » за пределами трассы:

«К тому моменту уик-энд складывался ужасно, я был быстрее и попытался пару раз проехать по внешней. Что есть, то есть».

Льюис Хэмилтон о столкновении с Пиастри: «Полностью моя вина. Я извинился перед Оскаром, так поступают джентльмены»

Хэмилтон и Сарджент получили по 2 штрафных балла за аварии на Гран-при Италии

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