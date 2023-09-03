Оскар Пиастри: «Стюарды наказали Хэмилтона, он извинился – не могу просить о большем»

Теги Гран-при Италии ФИА Макларен Льюис Хэмилтон Альфа Таури Формула-1 Мерседес регламент Лиам Лоусон Оскар Пиастри Авто

Оскар Пиастри прокомментировал столкновение с Льюисом Хэмилтоном.

Пилоты дошли до контакта в конце Гран-при Италии. Стюарды признали гонщика «Мерседеса» ответственным за аварию, после финиша Хэмилтон извинился перед коллегой.

Пиастри выбыл из очковой зоны из-за заезда на пит-лейн за новым антикрылом и финишировал 12-м.

«Пожалуй, Льюис сместился чуть больше, чем думал. Стюарды вынесли вердикт, он извинился, и в данный момент я не могу просить о большем или что-либо сделать», – заявил пилот «Макларена».

Оскар также высказался о штрафе за обгон Лиама Лоусона из «Альфа Таури» за пределами трассы:

«К тому моменту уик-энд складывался ужасно, я был быстрее и попытался пару раз проехать по внешней. Что есть, то есть».

Льюис Хэмилтон о столкновении с Пиастри: «Полностью моя вина. Я извинился перед Оскаром, так поступают джентльмены»

Хэмилтон и Сарджент получили по 2 штрафных балла за аварии на Гран-при Италии

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13 комментариев

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RG26
Оскар еще наберется опыта, но какой же он адекватный уже сейчас. Хочется пожелать только удачи
+37
-1
+36
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DelNord
На этом этапе Оскар был совершенно на равных с Ландо. Это впечатляет.
Кажется, первый новичок за долгое время, который так здорово едет и оправдывает все авансы.
+20
-2
+18
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DelNord
Ответ 1CEMAN
В середине начал сдавать по темпу. Не хватает ему опыта работы с шинами
Наберется. Было забавно, когда Ландо на первом отрезке намекал, что Оскар его замедляет, но при обмене позициями тоже ничего не смог сделать с Албоном.
+7
0
+7
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sportyara
Ответ White Pardus
Быстр и мудр не по годам. Жаль очков, конечно...
Очков жаль, безусловно, 2-4 очка должен был привозить. Но! В копилке - быстрейший круг, что вполне себе приятная пилюля!
Оскар заметно прибавил! Приятно посмотреть!
+5
-1
+4
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po-spravedlivosti
Растёт адекватный профессионал. Приятно наблюдать
+3
0
+3
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1CEMAN
Ответ DelNord
На этом этапе Оскар был совершенно на равных с Ландо. Это впечатляет. Кажется, первый новичок за долгое время, который так здорово едет и оправдывает все авансы.
В середине начал сдавать по темпу. Не хватает ему опыта работы с шинами
+3
-1
+2
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arspurs9
Ответ DelNord
На этом этапе Оскар был совершенно на равных с Ландо. Это впечатляет. Кажется, первый новичок за долгое время, который так здорово едет и оправдывает все авансы.
Пока что Оскар куда спокойнее и адекватнее Ландо. Британец веселый парень за трассой, но у него крыша едет во время гонки, вечно посылает мостик, почти никогда их не слушает и постоянно спорит. Это можно делать с опытом Феттеля, Алонсо или Льюиса, но не постоянно когда ты молодой юнец.
Оскару нужно этим не заразиться. Пилотирует он не сильно хуже пока что.
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mclaren-honda
Ответ King_X
Оскар пока по всему выглядит как будущий чемпион Сходу во все серии вкатывается, интервью адекватные даёт, решения тож верные принимает (в т. ч переход в Маки) Молодец вообще
вспомни комментарии про "верность решения" которые были пока не выкатили новый болид
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Jesse Boy
на редкость адекватный молодой человек, респект ему от того столика
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White Pardus
Быстр и мудр не по годам. Жаль очков, конечно...
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King_X
Оскар пока по всему выглядит как будущий чемпион
Сходу во все серии вкатывается, интервью адекватные даёт, решения тож верные принимает (в т. ч переход в Маки)
Молодец вообще
+2
-2
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Дерборз 1
Как я и говорил, Пиастри свергнет Ферстаппена. Норрис не потянет того сверхбаттла который предстоит за чемп. Пиастри ментально, а уже и в пилотаже нередко сильнее напарника. Надеюсь в будущем году будет достойная тачанка, а Пиастри отличный парень , он мне все больше нравится.
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mclaren-honda
Ответ White Pardus
Быстр и мудр не по годам. Жаль очков, конечно...
Опыт который он сегодня заработал гораздо дороже этой пары очков
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