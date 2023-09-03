Оскар Пиастри: «Стюарды наказали Хэмилтона, он извинился – не могу просить о большем»
Оскар Пиастри прокомментировал столкновение с Льюисом Хэмилтоном.
Пилоты дошли до контакта в конце Гран-при Италии. Стюарды признали гонщика «Мерседеса» ответственным за аварию, после финиша Хэмилтон извинился перед коллегой.
Пиастри выбыл из очковой зоны из-за заезда на пит-лейн за новым антикрылом и финишировал 12-м.
«Пожалуй, Льюис сместился чуть больше, чем думал. Стюарды вынесли вердикт, он извинился, и в данный момент я не могу просить о большем или что-либо сделать», – заявил пилот «Макларена».
Оскар также высказался о штрафе за обгон Лиама Лоусона из «Альфа Таури» за пределами трассы:
«К тому моменту уик-энд складывался ужасно, я был быстрее и попытался пару раз проехать по внешней. Что есть, то есть».
Льюис Хэмилтон о столкновении с Пиастри: «Полностью моя вина. Я извинился перед Оскаром, так поступают джентльмены»
Хэмилтон и Сарджент получили по 2 штрафных балла за аварии на Гран-при Италии
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Кажется, первый новичок за долгое время, который так здорово едет и оправдывает все авансы.
Оскар заметно прибавил! Приятно посмотреть!
Оскару нужно этим не заразиться. Пилотирует он не сильно хуже пока что.
Сходу во все серии вкатывается, интервью адекватные даёт, решения тож верные принимает (в т. ч переход в Маки)
Молодец вообще