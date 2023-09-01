Тото Вольфф: «Надеюсь продолжить совместный путь после ухода Хэмилтона из гонок»

Тото Вольфф рассчитает на Льюиса Хэмилтона после гоночной карьеры.

Британец заключил новый контракт и будет выступать за «Мерседес» как минимум до конца 2025 года.

«Во-первых, я считаю, он будет играть роль в команде, даже когда решит больше не гоняться. Не могу представить, что он будет выступать за другую команду. Он навсегда останется культовым гонщиком и личностью, и я очень надеюсь, что наши карьеры, наш путь продолжится и после ухода из гонок.

Что касается возраста, сейчас спортсмены раздвигают границы. Мы гораздо лучше понимаем с научной точки зрения, как проживать жизнь, как прибавлять. Том Брэди – хороший пример, один из величайших атлетов, он был на поле, бросал мяч в 44, 45 лет и был в форме. Есть Фернандо [ ] – его злость по-прежнему движет им, он невероятно быстр. Мы с Льюисом можем пройти далеко», – заявил исполнительный директор «Мерседеса».

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