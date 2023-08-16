Дэвид Крофт: «Хотелось бы, чтобы за разработку правил «Формула-1» перестала отвечать ФИА»

Теги техника ФИА Формула-1 регламент Авто

Комментатор «Формулы-1» на Sky Sports Дэвид Крофт рассказал, какие изменения хотел бы видеть в руководстве чемпионата.

Крофт считает, что за изменение правил должно отвечать руководство «Формулы-1» и владельцы коммерческих прав, а не ФИА.

«Прежде всего, я бы хотел, чтобы за разработку правил перестала отвечать ФИА. В этом сейчас и заключается проблема – владельца коммерческих прав из «Либерти Медиа» не устраивает то, что не они устанавливают правила. Они могут как-то повлиять на процесс, поскольку имеют представительство в Комиссии «Формулы-1», но правила устанавливают не они, а ФИА.

Как мне кажется, для «Формулы-1» настало время для того, чтобы обе стороны начали более тесно взаимодействовать.

Да, они стали более тесно взаимодействовать и последние изменения регламента (в том числе ограничение бюджетов команд) были инициированы скорее «Формулой-1», чем ФИА. Но мы также должны думать о шоу, о зрелищности гонок. Иногда маркетинг все-же стоит ставить выше инженерных решений. Хотя баланс нужно обязательно соблюдать», – рассказал Крофт.

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4 комментария

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Minuvert
Либерти вмешалась в процесс на Гран-при Майами, оценили шоу только американцы, остальные не поняли почему шоу вытесняет из повестки гонки
+3
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Ascari
Это что, уже первые разговоры об унификации шасси??
+2
-1
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Lordk
ФИА устарела. Но Либерти не хотят быть арбитром, т.к. тогда их будут обвинять в пристрастности.
Тяжелый выбор )
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