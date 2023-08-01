Тото Вольфф: «Баланс производительности моторов стал бы катастрофой и декларацией банкротства «Ф-1»

Тото Вольфф высказался против искусственного уравнивания двигателей «Формулы-1».

Предполагается, что моторы « » проигрывают конкурентам 30 л.с. по мощности. Консультационный комитет по силовым установкам изучает, можно ли предпринять какие-либо действия для сокращения разрыва.

Исполнительный директор « » уверен, что «Ф-1» не должна перенимать подходы, аналогичные так называемому «балансу производительности» в чемпионате мира по гонкам на выносливость.

«Спортивная составляющая важнее развлекательной, и наш спорт пользуется таким доверием, поскольку ради успеха нужно упорно трудиться. Если моторист отказывается назад, двигатели уступают другим по эффективности, это проблема для всех. В то же время в условиях заморозки моторов мы не хотим терять, давая кому-то шанс.

Все должно быть сделано в духе меритократии. Поэтому мы прописали в моторном регламенте на сезон-2026, что в случае отставания какого-либо мотора от лучшего на три процента команды должны добросовестно обсудить ситуацию. Как только мы поймем, каков разрыв в эффективности, то обсудим увеличение времени на испытания на стенде и дополнительные возможности для разработки.

Но вещи вроде контроля потока топлива или баланса производительности – катастрофа и декларация банкротства «Ф-1». О таком нельзя и говорить», – уверен Вольфф.

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