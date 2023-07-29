Решетку спринта определит основная квалификация, если квалификация к спринту не состоится из-за дождя

пояснила ситуацию с возможной отменой квалификации к спринту на .

Из-за сильного дождя старт сессии откладывается.

Если заезды не состоятся, решетку спринта определит квалификация к Гран-при, при этом штрафы скажутся лишь на стартовом порядке воскресной гонки.

В то же время Федерация подчеркнула, что продолжает обсуждать ситуацию со стюардами, и решение может поменяться.

Гран-при Бельгии-2023. Ферстаппен выиграл квалификацию, но будет стартовать 6-м в гонке, Леклер – 2-й, Перес – 3-й

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