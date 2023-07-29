Решетку спринта определит основная квалификация, если квалификация к спринту не состоится из-за дождя
ФИА пояснила ситуацию с возможной отменой квалификации к спринту на Гран-при Бельгии.
Из-за сильного дождя старт сессии откладывается.
Если заезды не состоятся, решетку спринта определит квалификация к Гран-при, при этом штрафы скажутся лишь на стартовом порядке воскресной гонки.
В то же время Федерация подчеркнула, что продолжает обсуждать ситуацию со стюардами, и решение может поменяться.
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