Фернандо Алонсо: «Скорость «Астон Мартин» упала, но все не так плохо, как кажется»

Фернандо Алонсо считает, что ситуация в «Астон Мартин» не такая уж тяжелая.

Двукратный чемпион «Формулы-1» не попадает на подиум после .

«Настрой в команде очень хороший. Честно сказать, мы почти что празднуем каждый уик-энд, каждую неделю. Помню, я зашел к команде в Спа после подписания контракта, в августе прошлого года, и она находилась на девятом месте в Кубке конструкторов. Лишь « » был ниже.

Теперь мы впереди « », к примеру, и это просто невероятно. Первая половина сезона-2023 стала полной неожиданностью. Мы были так быстры с самого начала и по-прежнему наслаждаемся всем, что происходит вокруг машины, новой базы, новой энергии в команде и так далее.

Да, скорость в последние уик-энды упала, но все не так плохо, как кажется на пресс-конференциях. В прошлые выходные мы были в четырех десятых от поула, хоть и оказались восьмыми – это умопомрачительное выступление после сезона-2022.

Мы честны с собой – надо прибавить. Мы не скрываем, что потеряли скорость в последние уик-энды, и работаем над этим. Трудности делают команду сильнее.

Если бы сезон проходил легко, мы бы не готовились к 2024-му. Так что сложные уик-энды, когда ты работаешь над пониманием машины, пониманием главных соперников, делают команду сильнее. Не то чтобы я рад быть медленным, однако иногда тяжелые гонки необходимы», – заявил пилот «Астон Мартин» перед .

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Фернандо Алонсо: «Если бы я получил предложение от «Альпин» в начале года, то принял бы его. Но предложение мне поступило только от «Астон Мартин»

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