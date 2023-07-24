«Альфа Ромео» представила ливрею с неоновым зеленым для Гран-при Бельгии

«Альфа Ромео» проведет в спонсорской расцветке.

Швейцарская команда добавила неоновые зеленые акценты и дополнительное брендирование в рамках соглашения со своим партнером, стриминговым сервисом Kick.

Этап на трассе «Спа-Франкоршам» пройдет в эти выходные, с 28 по 30 июля.

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Фото: сайт команды «Альфа Ромео»; соцсети команды «Альфа Ромео»