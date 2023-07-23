Кристиан Хорнер о новом рекорде «Ред Булл»: «Помню, как ребенком смотрел, как Сенна и Прост совершали этот невероятный подвиг»

Руководитель «Ред Булл» поделился впечатлениями от нового рекорда команды.

стал 12-й победой «Ред Булл» подряд. Тем самым австрийский коллектив превзошел достижение « » из 11-ти побед, установленный в 1988 году.

«Помню, как ребенком смотрел, как «Макларены» [ ] Сенны и [ ] Проста совершали этот невероятный подвиг. Думать о том, что мы превзошли их… Они были потрясающей командой, а Рон Деннис – отличным руководителем.

Вся команда в Будапеште, в Милтон-Кинсе и те, кто остался за кадром, – все усердно трудились ради этого достижения. Это многое значит», – сказал Хорнер.

Также Кристиан высказался о третьем месте Серхио Переса: это первая удачная гонка мексиканца за последнее время.

«Сегодня он провел хорошую гонку. Он смело отыгрывал позиции, у него был быстрый темп. То, как он поднимался по позициям вверх, проходя Карлоса [Сайнса], проходя Фернандо [Алонсо], проходя [Оскара] Пиастри, то, какая у него была стратегия – сегодня он был в ударе.

Подобная гонка только прибавляет уверенности. По-моему, это было сообщение от пилота: «Не списывайте меня со счетов».

«Ред Булл» выиграл 12 Гран-при подряд и побил рекорд «Формулы-1»