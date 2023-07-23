Кристиан Хорнер о новом рекорде «Ред Булл»: «Помню, как ребенком смотрел, как Сенна и Прост совершали этот невероятный подвиг»

Теги Айртон Сенна Ален Прост Гран-при Венгрии Макларен Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Авто

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился впечатлениями от нового рекорда команды.

Гран-при Венгрии стал 12-й победой «Ред Булл» подряд. Тем самым австрийский коллектив превзошел достижение «Макларена» из 11-ти побед, установленный в 1988 году.

«Помню, как ребенком смотрел, как «Макларены» [Айртона] Сенны и [Алена] Проста совершали этот невероятный подвиг. Думать о том, что мы превзошли их… Они были потрясающей командой, а Рон Деннис – отличным руководителем.

Вся команда в Будапеште, в Милтон-Кинсе и те, кто остался за кадром, – все усердно трудились ради этого достижения. Это многое значит», – сказал Хорнер.

Также Кристиан высказался о третьем месте Серхио Переса: это первая удачная гонка мексиканца за последнее время.

«Сегодня он провел хорошую гонку. Он смело отыгрывал позиции, у него был быстрый темп. То, как он поднимался по позициям вверх, проходя Карлоса [Сайнса], проходя Фернандо [Алонсо], проходя [Оскара] Пиастри, то, какая у него была стратегия – сегодня он был в ударе.

Подобная гонка только прибавляет уверенности. По-моему, это было сообщение от пилота: «Не списывайте меня со счетов».

«Ред Булл» выиграл 12 Гран-при подряд и побил рекорд «Формулы-1»

3 комментария

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ffmp
Ответ Великий Алонсо
Понятно, что сезон то говно полное. Меня другое интересует, каким образом тогда полные трибуны в этом сезоне на всех гонках? Как? Ведь по сути сезон неинтересен со спортивной точки зрения, как это работает?
Одна из причин невероятный успех сериала нетфликса, который привлек немалую аудиторию, новых спонсоров, рекламодателей и новые телеканалы
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