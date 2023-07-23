Кристиан Хорнер о новом рекорде «Ред Булл»: «Помню, как ребенком смотрел, как Сенна и Прост совершали этот невероятный подвиг»
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился впечатлениями от нового рекорда команды.
Гран-при Венгрии стал 12-й победой «Ред Булл» подряд. Тем самым австрийский коллектив превзошел достижение «Макларена» из 11-ти побед, установленный в 1988 году.
«Помню, как ребенком смотрел, как «Макларены» [Айртона] Сенны и [Алена] Проста совершали этот невероятный подвиг. Думать о том, что мы превзошли их… Они были потрясающей командой, а Рон Деннис – отличным руководителем.
Вся команда в Будапеште, в Милтон-Кинсе и те, кто остался за кадром, – все усердно трудились ради этого достижения. Это многое значит», – сказал Хорнер.
Также Кристиан высказался о третьем месте Серхио Переса: это первая удачная гонка мексиканца за последнее время.
«Сегодня он провел хорошую гонку. Он смело отыгрывал позиции, у него был быстрый темп. То, как он поднимался по позициям вверх, проходя Карлоса [Сайнса], проходя Фернандо [Алонсо], проходя [Оскара] Пиастри, то, какая у него была стратегия – сегодня он был в ударе.
Подобная гонка только прибавляет уверенности. По-моему, это было сообщение от пилота: «Не списывайте меня со счетов».
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