Гюнтер Штайнер: «У «Хааса» сколько угодно предложений, но Джин не хочет продавать»

Гюнтер Штайнер рассказал, может ли Джин Хаас продать команду на фоне роста стоимости.

Компания Sportico оценила «Хаас» в 710 миллионов долларов, в то время как цена шести коллективов «Формулы-1» перевалила за миллиард. Руководитель команды утверждает, что владелец не собирается уходить из бизнеса в ближайшее время.

«В данный момент он не склонен. Но чего захочет через два года? Без понятия.

Сейчас он вполне доволен. Думаю, он может гордиться. Он пришел в нужный момент. Никто больше не рискнул, а он на это решился.

В настоящее время ценность команды кажется безграничной. Мы получаем предложения, сколько угодно, но он не хочет продавать», – сообщил .

Менеджер подчеркнул, что введение лимита расходов позволило сохранить «Хаас» в «Формуле-1»:

«Я не питаю иллюзий. Если я бы в 2016-м сказал, что мы выиграем титул в течение десяти лет, люди бы понимали, что это мечты – посмотрите на соперников. Это другая лига, но мы упорно боремся. С внедрением потолка бюджетов у нас появился большой шанс выступать еще лучше в среднесрочной перспективе.

Имеет ли потолок расходов фундаментальное значение для « »? Безусловно. Без него нас бы тут не было».

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