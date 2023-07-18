Гюнтер Штайнер: «У «Хааса» сколько угодно предложений, но Джин не хочет продавать»

Теги бизнес Формула-1 регламент Джин Хаас Хаас Гюнтер Штайнер деньги Авто

Гюнтер Штайнер рассказал, может ли Джин Хаас продать команду на фоне роста стоимости.

Компания Sportico оценила «Хаас» в 710 миллионов долларов, в то время как цена шести коллективов «Формулы-1» перевалила за миллиард. Руководитель команды утверждает, что владелец не собирается уходить из бизнеса в ближайшее время.

«В данный момент он не склонен. Но чего Джин захочет через два года? Без понятия.

Сейчас он вполне доволен. Думаю, он может гордиться. Он пришел в нужный момент. Никто больше не рискнул, а он на это решился.

В настоящее время ценность команды кажется безграничной. Мы получаем предложения, сколько угодно, но он не хочет продавать», – сообщил Штайнер.

Менеджер подчеркнул, что введение лимита расходов позволило сохранить «Хаас» в «Формуле-1»:

«Я не питаю иллюзий. Если я бы в 2016-м сказал, что мы выиграем титул в течение десяти лет, люди бы понимали, что это мечты – посмотрите на соперников. Это другая лига, но мы упорно боремся. С внедрением потолка бюджетов у нас появился большой шанс выступать еще лучше в среднесрочной перспективе.

Имеет ли потолок расходов фундаментальное значение для «Хааса»? Безусловно. Без него нас бы тут не было».

«Феррари» оценили в $3,13 млрд, стоимость 6 команд «Ф-1» превышает $1 млрд (Sportico)

Майкл Андретти ответил Вольффу: «Никто не хочет продавать команду «Ф-1» – «Андретти» обращалась ко всем»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий