Карлос Сайнс о штрафах после Гран-при Австрии: «Мы продолжаем откладывать вопрос, вместо того чтобы действовать»

Пилот « » признал, что у него вызывает раздражение отсутствие решения проблемы соблюдения границ трассы.

По словам Сайнса, «Ф-1» и ФИА нужно наконец прийти к какому-то решению и при этом не допускать повторений ситуации, возникшей на :

«Было предложено уже так много вариантов решения проблемы, а мы по какой-то причине все откладываем и откладываем данный вопрос. Это как сигнал будильника – вы откладываете, и откладываете, и снова откладываете, вместо того чтобы как-то действовать в поисках решения проблемы соблюдения границ трассы.

На мой взгляд, настало время действовать, что бы они ни хотели сделать. Я даже с радостью соглашусь, если они решат оставить правила прежними, но поставят датчики с сигнальной системой. Потому что так система хотя бы сразу будет посылать мне сигнал о том, что я нарушил границы трассы, чтобы я мог сразу это исправить».

Сайнс также остался недоволен всей сложившейся ситуацией, поскольку узнал о своем штрафе и потере двух позиций в тот момент, когда садился на самолет:

«Я уже улетал, и тут меня уведомили о случившемся простым электронным письмом. Я и так был довольно сильно расстроен тем, как прошла гонка, собираюсь вылетать и где-то на час буду вынужден выключить телефон.

И последнее, что ты читаешь перед вылетом – это что ты получил второй штраф и откатился на 6-е место. Так что сами можете догадаться, в каком я был настроении.

Ну, как бы то ни было, все это уже в прошлом. Мы это переживем. И на этот раз я постараюсь помочь и «Формуле-1» найти решение для данной проблемы. Мы должны это сделать, потому что «Ф-1» не может позволить себе еще один такой уик-энд».

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