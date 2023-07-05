Исполнительный директор «Альфа Таури»: «Главная задача в сотрудничестве с «Ред Булл» – это поиск синергии. Мы не можем просто скопировать их болид»

Теги ФИА Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Лоран Мекьес Авто

Исполнительный директор «Альфа Таури» Питер Байер рассказал о планах команды по оптимизации сотрудничества с «Ред Булл».

Со следующего сезона «Альфа Таури» ждут кардинальные изменения – вновь изменится название команды, а также поменяется руководство. Так, Франца Тоста на посту руководителя команды сменит нынешний гоночный директор «Феррари» Лоран Мекьес.

Команда также откажется от концепции максимально самостоятельной разработки болида и вновь будет получать максимально допустимое регламентом количество деталей от «Ред Булл».

«Мы с Лораном хорошие друзья. Когда я работал в ФИА, Лоран занимал там должность директора по безопасности. Мы с ним хорошо ладим и уже обменивались идеями относительно того, как можно изменить жизнь (команды) в Италии.

В сотрудничестве с «Ред Булл» главная задача – это поиск синергии. Понятно, что мы не можем просто скопировать болид «Ред Булл», в ФИА сразу об этом узнают. Тем не менее, по регламенту нам разрешается получать от «Ред Булл» значительное количество узлов и деталей. Однако основные узлы и области мы все-таки должны разрабатывать сами – например, аэродинамику», – рассказал Байер.

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2 комментария

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Рнпрл Аари
Да хоть скопируйте хоть что, а то едздят как статисты и фарм команда
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Volodya_A
Астон Мартин: Разве не можем?!
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