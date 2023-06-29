ФИА скорректировала правила использования шин в квалификации к спринту – после ситуации, возникшей на этапе в Баку

внесла корректировки в правила использования шин в квалификации к спринту. Причиной стали «непредвиденные последствия», возникшие по ходу гоночного уик-энда в Баку, когда обновленный формат с двумя квалификациями, спринтом и основной гонкой был опробован впервые.

Изначально правила были составлены таким образом, что в квалификации к спринту гонщики были обязаны использовать новые комплекты шин «медиум» в первом и втором сегменте, и новый комплект «софта» в третьем сегменте.

В результате команды обнаружили в регламенте лазейку, что не обязаны оставлять по одному комплекту «софта» для третьего сегмента спринт-квалификации и вместо этого могут использовать данный комплект с большей для себя пользой, если посчитают нужным – либо в первой практике, либо в основной квалификации.

Во время гоночного уик-энда в Баку Юки Цунода (« ») и (« ») использовали все доступные им комплекты «софта» до спринт-квалификации. Цунода не смог пробиться в третий сегмент, а вот Норрису это удалось. В результате Норрис просидел весь сегмент в боксах, поскольку по действовавшим тогда правилам, в отсутствии свежего комплекта «софта», мог выехать на трассу только на промежуточных или дождевых шинах.

Многие в паддоке посчитали произошедшее фарсом и поспешили урегулировать данный вопрос с ФИА. По регламенту, внесение поправок в данной области разрешается до 1 августа 2023 года. А также поддержка восьми команд. В данном случае изменения поддержали девять команд из десяти.

Теперь, после внесенных поправок, гонщикам разрешается использовать любой комплект «софта» в третьем сегменте спринт-квалификации.

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