Карлос Сайнс: «Не понимаю, откуда берутся слухи об «Ауди». Мой приоритет – контракт с «Феррари» этой зимой»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс заявил, что не ведет переговоры с другими командами.

Текущее соглашение испанца со Скудерией истекает в конце 2024 года.

«Не буду врать, мне не нравится начинать последний год контракта, не зная, где я буду гоняться после него. Я проходил через такой процесс в «Ред Булл» и «Рено» и понимаю, что это неидеальная ситуация для спортсмена, для гонщика. Это просто неправильно. Поэтому я постараюсь разобраться с будущим этой зимой.

Мой приоритет и моя главная цель – однажды выиграть с «Феррари». И, думаю, я четко и очень часто об этом заявлял. Так что я предоставлю команде приоритет этой зимой. Если не получится, настанет момент обратиться куда-то еще», – сообщил .

Карлос подчеркнул, что слухи о переходе в «Ауди» (команда « », выступает как « » до конца 2023 года) ни на чем не основаны:

«Я считаю, что в «Ф-1» бывают недели, когда говорить не о чем. Не знаю, кликбейт ли это или попытки добиться упоминаемости от небольших журналистов – они могут сказать: «Я первым сказал, что Карлос перейдет в « » в 2026-м».

Я и правда думаю, что дело в чем-то таком, потому что не понимаю, откуда берутся слухи. Это не значит, что я перейду или не перейду, пока невозможно утверждать. Но прямо сейчас я не общаюсь ни с кем, только с «Феррари».

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