Мик Шумахер выступит за рулем «Мерседеса» Михаэля на Фестивале скорости в Гудвуде

Резервный гонщик «Мерседеса» Мик Шумахер сядет за руль W02, машины 2011 года.

Болид пилотировал отец Мика, семикратный чемпион «Формулы-1» . Мик выступит в W02 на Фестивале скорости в Гудвуде.

Также болельщики смогут понаблюдать за пилотом по развитию , который будет управлять W12, машиной « » 2021 года.

Мик Шумахер о возвращении в «Ф-1»: «Увидимся очень скоро, самое позднее – в 2024-м»