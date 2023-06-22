Мик Шумахер выступит за рулем «Мерседеса» Михаэля на Фестивале скорости в Гудвуде

Теги Михаэль Шумахер Формула-1 Мерседес Эстебан Гутьеррес Мик Шумахер Фестиваль скорости в Гудвуде Авто

Резервный гонщик «Мерседеса» Мик Шумахер сядет за руль W02, машины 2011 года.

Болид пилотировал отец Мика, семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер. Мик выступит в W02 на Фестивале скорости в Гудвуде.

Также болельщики смогут понаблюдать за пилотом по развитию Эстебаном Гутьерресом, который будет управлять W12, машиной «Мерседеса» 2021 года.

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