Мик Шумахер выступит за рулем «Мерседеса» Михаэля на Фестивале скорости в Гудвуде
Резервный гонщик «Мерседеса» Мик Шумахер сядет за руль W02, машины 2011 года.
Болид пилотировал отец Мика, семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер. Мик выступит в W02 на Фестивале скорости в Гудвуде.
Также болельщики смогут понаблюдать за пилотом по развитию Эстебаном Гутьерресом, который будет управлять W12, машиной «Мерседеса» 2021 года.
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