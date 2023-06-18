Карлос Сайнс о претензиях Гасли: «Меня самого блокировали раз семь. Видимо, расследование зависит от того, как громко ты жалуешься по радио»

Пилот « » ответил на претензии в блокировке по ходу квалификации к Гран-при Канады.

Сайнс заявил, что с учетом всех обстоятельств и условий не видел в своих действиях нарушений.

«Ситуация была очень непростой. Нужно было успеть пойти на круг под клетчатый флаг. Сегодня меня раз семь блокировали соперники, но я не кричал об этом по радио в 13-м повороте.

Некоторые гонщики предпочли пользоваться радиопереговорами больше других. Сегодня меня тоже неоднократно блокировали. Посмотрим, что скажут судьи.

Одни инциденты расследуются, другие нет. Видимо, зависит от того, насколько громко ты кричишь по радио и как сильно жалуешься. В любом случае, посмотрим.

Меня самого остановили, я был вынужден дать другим машинам время уйти на быстрый круг. Поэтому ничего не мог сделать. Я как мог постарался убраться с дороги. При этом время сессии вот-вот должно было закончиться. В такой ситуации уже каждый сам за себя. Я должен был там быть. В противном случае я бы сам просто не успел уехать на свой быстрый круг. При этом меня самого блокировали», – рассказал Сайнс.

Сайнс, Цунода, Стролл и Хюлькенберг вызваны к стюардам Гран-при Канады