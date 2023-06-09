В WEC упразднят класс LMP2 с 2024 года

Теги 24 часа Ле-Мана WEC Азиатская серия Ле-Ман Авто

Чемпионат мира по гонкам на выносливость WEC упразднит соревнования в классе LMP2.

Начиная с 2024 года WEC перейдет на соревнования только с двумя классами гоночных автомобилей. Соревнования будут проводиться в категориях гиперкаров и LMGT3.

С учетом прихода в чемпионат таких производителей, как «Ламборгини», «БМВ» и «Альпин», количество участников в классе гиперкаров должно возрасти до 20 машин. В то время как общее число участников чемпионата составит 38 машин.

При этом прототипы класса LMP2 продолжат использовать в соревнованиях европейской и азиатской серии «Ле-Ман», а также в IMSA SportsCar Championship.

Две «Феррари» начнут «24 часа Ле-Мана» с первого ряда, экипаж Квята стартует 5-м в LMP2

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