Гельмут Марко о результатах Гран-при Монако: «Ситуация разрешилась сама собой. Хотя Ферстаппен никогда не видел в Пересе угрозы»

Теги Гран-при Испании Гран-при Монако Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко поделился мнением о текущей ситуации в чемпионате после неудачи Серхио Переса на Гран-при Монако.

После этапа в Монте-Карло отрыв Ферстаппена от напарника в общем зачете вырос до 39 очков – и, по словам Марко, нидерландец в любом случае никогда не воспринимал Переса как серьезного конкурента в борьбе за титул.

«Ситуация разрешилась сама собой. Но, если честно, Макс никогда не видел в Пересе угрозы, не считал серьезным претендентом на титул.

В Барселоне мы должны смотреться еще сильнее, чем в Монако. Именно на трассе в Барселоне выясняется, насколько на самом деле хороша ваша машина. Это значит, что если ваша машина будет быстра в Барселоне – значит она будет быстра и на 80 процентах всех остальных трасс», – рассказал Марко.

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5 комментариев

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Kanan Jarrus
жестко унизили переса
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Антон
Накидывает. Мотиватор ещё тот.
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Batt Monner
В отличие от Мерса, РБ не играет в лицемерие и называет вещи своими именами
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Зелимхан
Интересно, чем вообще там занимается этот Марко, кроме балабольства? Реально какой-то неприятный тип.
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Norvezhets2m
Как говорится «ну и в чем он не прав»
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