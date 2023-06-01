Гельмут Марко о результатах Гран-при Монако: «Ситуация разрешилась сама собой. Хотя Ферстаппен никогда не видел в Пересе угрозы»

Советник « » поделился мнением о текущей ситуации в чемпионате после неудачи на .

После этапа в Монте-Карло отрыв Ферстаппена от напарника в общем зачете вырос до 39 очков – и, по словам Марко, нидерландец в любом случае никогда не воспринимал Переса как серьезного конкурента в борьбе за титул.

«Ситуация разрешилась сама собой. Но, если честно, никогда не видел в Пересе угрозы, не считал серьезным претендентом на титул.

В Барселоне мы должны смотреться еще сильнее, чем в Монако. Именно на трассе в Барселоне выясняется, насколько на самом деле хороша ваша машина. Это значит, что если ваша машина будет быстра в Барселоне – значит она будет быстра и на 80 процентах всех остальных трасс», – рассказал Марко.

Алонсо правда упустил победу в Монако. Он и команда отрицают, но по данным гонки все-таки видно