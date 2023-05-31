Гельмут Марко: «Днище – важная часть болида, но если вы не видите общую структуру, скопировать решение будет трудно»

Теги Гран-при Монако Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко сомневается, что конкуренты смогут эффективно скопировать днище болида австрийской команды.

Из-за особенностей трассы в Монако болиды «Ред Булл», «Феррари» и «Мерседеса» по ходу последнего гоночного уик-энда эвакуировал кран, благодаря чему в трансляцию попали кадры подробностей конструкции днища всех трех болидов.

«Разумеется, нам это не понравилось. Днище – очень важная часть болида, но если у вас нет всех остальных деталей и вы не видите общую структуру концепта, скрытую под корпусом, скопировать это решение будет трудно. К тому же, болид «Мерседеса» провисел в воздухе даже больше нашего. Хотя я думаю, что в сравнении с нашей машиной болид «Мерседеса» был мало кому интересен.

При этом дело не просто в копировании днища. Нужно понимать, как днище взаимодействует с передним антикрылом и задней частью (диффузором) болида. Так что речь идет о понимании работы нескольких компонентов в сочетании друг с другом, а это намного сложнее, чем просто скопировать днище», – рассказал Марко.

Авария «Ред Булл» в Монако засветила самую тайную и желаемую деталь болида. Теперь ею все восхищаются

5 комментариев

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Дмитрий Литвинов
Братва, я всё просёк – это многоходовая подстава от Доктора! Днище фуфловое, поэтому-то Перес и вылетел. Хорнер и Марко делают вид, что расстроены. Остальные изучают, пытаются повторить и откатываются от RB ещё дальше. Л – логика!)))
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Rodbert
Кому ты это говоришь? Полюбому все будут копировать днище и подгонять все остальное под него. Это единственный выход хоть как то сравняться.
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