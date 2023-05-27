Джордж Расселл: «Конечно, я разочарован. Я бы так же ругал себя, если бы был четвертым или пятым»

Теги Гран-при Монако Формула-1 Мерседес Эстебан Окон Джордж Расселл Альпин Авто

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги квалификации Гран-при Монако, где стал восьмым.

«В первом и втором сегменте все хорошо работало – мне казалось, что я отлично пилотирую. У меня были хорошие ощущения от управления болидом. Мы были так близки к «Феррари» и Фернандо [Алонсо]. Я пытался добиться большего, но перестарался и заплатил за это, проехав медленнее.

Конечно, я разочарован. Я бы так же ругал себя, если бы был четвертым или пятым и не старался выжать больше. В общем, всегда немного обидно, когда знаешь, что твой потенциал больше.

Машина не была плохой. На подобном треке всегда сложно выступать. Самое важное для каждого из нас – прогреть шины до оптимальной температуры. И если это удастся, то можно отыграть 0,3, 0,4, 0,5 секунды – особенно на самом мягком комплекте. Вы видели, как Эстебан [Окон] выстрелил из ниоткуда (по ходу квалификации пилот «Альпин» один раз показал лучшее время – Sports.ru). Он отлично постарался и справился со всем – в то время как нам этого не удалось», – отметил Расселл.

Гран-при Монако-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Алонсо – 2-й, Леклер – 3-й

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