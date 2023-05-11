Кристиан Хорнер: «Весь «Ред Булл» заболел чертовым ковидом после празднования титула-2021»

Кристиан Хорнер рассказал о последствиях вечеринки в честь титула Макса Ферстаппена.

По словам руководителя команды, празднование первого чемпионства после скандального Гран-при Абу-Даби-2021 привело к массовому заражению ковидом.

«Победа в чемпионате после семи долгих сезонов стала тем еще достижением. И я не хотел, чтобы какой-либо посторонний шум снижал значение титула. Можно было испытывать невероятную гордость – и дело не в одной гонке, чемпионат шел девять месяцев, по ходу сезона случались взлеты и падения.

Так что для команды было невероятно важно отпраздновать успех, насладиться им. Тем вечером мы именно это и сделали. И, разумеется, [во время пандемии] такой возможности не представлялось. В итоге мы фактически в первый раз собрались все вместе, выпили, отпраздновали, и, конечно, все заболели чертовым ковидом после вечеринки, и Рождество накрылось», – вспомнил в подкасте Extraordinary Tales.

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