«Мы не видим неизбежного риска». Кристиан Хорнер – о возможном уходе Ферстаппена на фоне увеличения количества спринтов в «Ф-1»

Руководитель « » уверен, что не покинет «Формулу-1» в ближайшем будущем.

Ферстаппен неоднократно выражал недовольство экспериментами руководства «Ф-1» в отношении формата гоночного уик-энда.

При этом владельцы «Ф-1», согласно информации итальянской прессы, в следующем году хотят увеличить количество уик-эндов со спринтами с 6 до 10.

«Мы не видим в этом неизбежного риска. Но, разумеется, у Макса может быть свое мнение и он может свободно его выражать. Но мне кажется, что заглядывать настолько далеко в будущее очень непросто.

Думал ли Фернандо Алонсо, что будет гоняться в 42 года? Вряд ли. Льюису тоже почти 40. Мне просто кажется, что это здорово, что у гонщиков есть свое мнение и что они не мыслят стереотипно.

Сам по себе последний гоночный уик-энд со спринтом получился насыщенным – мы постоянно что-то делали с самого приезда на автодром, в пятницу, субботу и воскресенье. Отделение спринта от главной гонки кажется мне хорошей идеей – как минимум в сравнении с тем, что было раньше.

Но я думаю, что нам нужно еще поработать над правилами и устранить проблемы. Лично мне не кажется правильным то, что командам запрещается что либо менять в машине (в режиме закрытого парка) уже после первой практики. По-моему, это просто смешно – что команда в такой ситуации не имеет возможности что-либо изменить в машине, особенно когда этап проходит на городской трассе, где условия быстро меняются.

Правилам использования шин тоже стоит уделить внимание. Лично я бы предпочел видеть свободный выбор шин для гонщиков – как минимум в третьем сегменте квалификации к спринту.

Как бы то ни было, нужно дать этому время, провести шесть спринтов в таком формате в этом сезоне, а в конце года, имея на руках все данные и все проанализировав, поразмыслить над всем этим и задать себе вопрос – а что эти изменения дали «Формуле-1»? Сделало ли Гран-при интереснее, а что, возможно, стоит еще доработать?» – рассказал Хорнер.

Кажется, Ферстаппен уже готов к уходу из «Ф-1» – а до конца контракта еще 5 лет. Так бесит накачка календаря