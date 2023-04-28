Лоран Мекьес: «Леклер силен в квалификациях, но в Баку он способен дать даже чуть больше»

Гоночный директор «Феррари» Лоран Мекьес подвел итоги квалификации к , в которой Шарлю Леклеру удалось выиграть поул.

«Отлично, что мы выиграли поул – и для , и для команды. Да, Шарль здесь действительно очень хорош. Он в целом очень силен в квалификациях, но здесь, в Баку, он способен дать даже чуть больше. Он выигрывает здесь поул уже несколько лет подряд.

С момента последней гонки мы много работали, а также мы считали, что и в Мельбурне видели положительные сдвиги, хоть это и не принесло нам очков. Но на самом деле ответ на вопрос о том, стали ли мы конкурентоспособнее, мы получим только в воскресенье – учитывая компромиссы, на которые вам приходится идти.

Также справедливо будет отметить и то, что здесь у вас просто нет времени потренироваться, готовясь к гонке. Но основной акцент все равно делается на том, чтобы подготовиться к гонке», – рассказал Мекьес.

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