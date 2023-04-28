Фернандо Алонсо: «Вижу смысл в новом формате. Я не смотрел практики, когда был вне «Ф-1», они слишком долгие и скучные»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поддержал сокращение числа практик.

На Гран-при Азербайджана гонщики проведут две квалификации и лишь одну тренировку.

«Такой формат труднее, напряжение выше. Но я вижу смысл. Когда я проводил два года вне «Формулы-1» и находился дома, то не смотрел практики. Должен честно признаться, они просто слишком долгие и скучные. Сидя дома, ты не знаешь, сколько килограммов топлива в баке, какова картография двигателя и тому подобные вещи. Было неинтересно.

Так что я вижу смысл в том, чтобы изменить уик-энд. Мы должны это принять, помочь «Ф-1», и, надеюсь, болельщики предоставят нам хорошие отзывы по поводу формата.

В то же время напряжение возросло, особенно в субботу. Мне кажется, мы привыкли к пятницам на уик-эндах со спринтами – в прошлом году тоже были этапы с одной [пятничной] практикой. Для команд это вызов. Необходимо настроить машину за одну тренировку, а потом сразу квалификация.

Но суббота будет совсем другой: мы позавтракаем, сядем в болид, пристегнемся и тут же начнем первый сегмент [квалификации к спринту]. Это совершенно новый опыт, потому что в случае квалификаций в пятницу и в субботу – в 2004-м, 2006-м, неважно – всегда проходила практика перед квалификацией – первая, третья или какая там. Теперь же тренировки [в субботу] нет, сразу квалификация», – сообщил двукратный чемпион мира.

«Ф-1» хочет улучшить гонки: теперь вместо тренировки проведут еще одну квалу. Но для хорошего шоу этого мало

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