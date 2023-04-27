Карлос Сайнс об уходе Мекьеса в «Альфа Таури»: «Думаю, когда тебе предлагают такую важную роль и должность, ты обязан принять предложение»

Пилот « » прокомментировал грядущий уход из команды гоночного директора Лорана Мекьеса.

Мекьес получил предложение стать руководителем « » и приступит к работе, когда выполнит контрактные обязательства перед «Феррари» и отбудет обязательный отпуск.

«Ну, лично я – поскольку тут я могу судить только по личному опыту общения, – считаю его отличным парнем. Он сделал шаг вперед в своей карьере, я могу только порадоваться за него. Думаю, когда тебе предлагают такую важную роль и должность, ты обязан принять предложение.

Что касается «Феррари» – ну, мы тоже нанимаем новых сотрудников, а не только теряем их. Мы делаем все возможное для реструктуризации нашей команды, чтобы сделать ее сильнее. И я уверен, что в «Феррари» придут специалисты, которые компенсируют наши последние потери.

Просто иногда теряешь ты намного быстрее, чем потом возвращаешь потерянное. Но я вполне уверен в подходе Фреда к управлению и в том, как он справляется с ситуацией, и я вижу, что все будет хорошо», – рассказал Сайнс.

«Словно он один проснулся и выпил кофе». «Божий круг» Сенны с четырьмя обгонами на старте в дождь глазами соперников