Эмерсон Фиттипальди о Хэмилтоне, Массе и титуле-2008: «Экклстоун это начал. Типичный Берни просто хотел создать новости»

Эмерсон Фиттипальди прокомментировал дискуссии вокруг титула «Формулы-1» 2008 года.

Бывший руководитель серии Берни Экклстоун сообщил, что знал о намеренной аварии пилота «Рено» Нельсона Пике-младшего на Гран-при Сингапура. После этого вице-чемпион того сезона высказался о потенциальном оспаривании титула, мотивируя это тем, что в случае отмены результатов гонки в Сингапуре он опередил бы .

«Я считаю, это начал. Типичный Берни! Берни хотел породить спор просто ради того, чтобы создать новости», – заявил .

Двукратный чемпион мира сообщил, что поддерживает соотечественника, однако пересмотреть итоги сезона-2008 будет сложно:

«Конечно, я был бы рад, если бы Фелипе стал чемпионом, он ведь бразилец. Я был в Интерлагосе в том году в боксах « » с Льюисом Хэмилтоном. Когда Фелипе проехал мимо, лишь два человека, я и моя жена, вскочили и заорали.

Остальные молчали. Через 15 секунд все начали кричать, а я не мог понять, почему! Как бы то ни было, это произошло в тот день.

Если оглядываться назад, в той гонке [в Сингапуре] «Феррари» допустила ошибку на пит-стопе. Это означает, что результат гонки не сильно поменялся бы. Очень трудно провернуть все в обратном направлении. Таково мое личное мнение. Конечно, я на 100 процентов поддерживаю Фелипе Массу».

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