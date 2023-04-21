Фернандо Алонсо об изменении конфигурации трассы Гран-при Испании: «Возможно, гонки станут интереснее и веселее»

Пилот « » прокомментировал изменения конфигурации трассы домашнего для него Гран-при Испании.

Ранее организаторы приняли решение отказаться от последней шиканы и сделать последний поворот более скоростным – что должно увеличить количество обгонов в гонках.

«Думаю, все будет хорошо. Возможно, гонки станут веселее. Мне кажется, этот поворот был слишком медленным для современных болидов «Формулы-1», особенно учитывая их размеры.

Мне кажется, проезжать этот участок трассы было не слишком интересно и приятно. Но посмотрим, поможет ли новая конфигурация увеличить количество обгонов, сделает ли гонки в целом интереснее и зрелищнее.

Но поскольку я сам несколько лет гоняюсь на этой трассе, в частности на этой конфигурации, я и правда думаю, что теперь гонки станут интереснее», – рассказал Алонсо.

На трассе Гран-при Испании решено отказаться от последней шиканы – новая конфигурация будет использоваться в сезоне-2023