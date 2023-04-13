Кристиан Хорнер: «Не думаю, что Ферстаппен будет гоняться в 41-42 года как Алонсо»

Теги Фернандо Алонсо Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Кристиан Хорнер не ожидает, что Макс Ферстаппен продолжит выступать после 40 лет.

25-летний гонщик «Ред Булл» в этом сезоне сражается за свое третье чемпионство в «Формуле-1».

«Макс – самостоятельный человек, у него очень и очень четкие взгляды по поводу того, чем он хочет заниматься в жизни. Не думаю, что он будет гоняться в 41 или 42 года как Фернандо Алонсо, по крайней мере в «Формуле-1», но гонки – это любовь и страсть.

Если он не на трассе, то гоняется в виртуальном мире, пилотирует машины GT ради удовольствия. Пока этот огонь в нем горит, он продолжит выступать. Но как долго это будет продолжаться, нам только предстоит увидеть», – сообщил руководитель «Ред Булл».

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1 комментарий

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valerixxx
Смотря сколько титулов хочет
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