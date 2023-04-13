Журналист Том Кларксон: «Хэмилтон и Леклер не столь беспощадны как Ферстаппен. Макс хочет не просто победить, а уничтожить соперников»

Британский журналист Том Кларксон выделил уникальную черту Макса Ферстаппена.

По словам Кларксона, пилот «Ред Булл» обладает особенностью характера, которой нет у соперников из « » и « » и , а также у любых других конкурентов.

«Я никогда не видел гонщика, столь голодного до успеха, как Макс Ферстаппен. Он хочет не просто победить, а уничтожить соперников, и гонка в Саудовской Аравии – классический пример. Он стартовал 15-м, провел блестящий Гран-при, стал вторым, но все равно был разочарован и заявил: «Я здесь не для того, чтобы финишировать вторым».

Многие другие пилоты решили бы, что уик-энд отличный. Посмотрите на Переса после Мельбурна. Он стартовал с пит-лейн, прорвался на пятое место и был очень доволен. Не могу представить, чтобы Макс Ферстаппен довольствовался пятым местом, даже после старта с пит-лейн. Его настрой уникален.

Да, у Льюиса Хэмилтон огромная жажда борьбы, конечно, как и у Шарля Леклера, но я не вижу беспощадности Макса в других ребятах. Он просто серийный победитель. Пока «Ред Булл» будет оставаться конкурентоспособным, Макс продолжит побеждать. Он один из тех, кому не наскучивают победы. Чем больше он побеждает, тем больше ему хочется», – высказался ведущий пресс-конференций «Формулы-1» в подкасте F1 Nation.

Кларксон сравнил Макса с другим двукратным чемпионом – гонщиком « » Фернандо Алонсо:

«Когда я смотрю на Макса, то не вижу слабых мест. Он быстр на одном круге, обладает гоночным мастерством, блестяще работает с шинами, блестяще «читает» гонку.

На самом деле Макс все больше напоминает мне Фернандо Алонсо. Быстр ли он на одном круге? Невероятно быстр. Без сомнения, он входит в тройку лучших на решетке. Но быстрейший ли он? Кто станет лучшим в одинаковых машинах, Шарль Леклер или он? Я не знаю.

Но кто быстрее всех в гонках? Я и правда считаю, что здесь Максу Ферстаппену нет равных. Он едет как метроном. Круг за кругом он пилотирует идеально, и это дополняется беспощадностью при обгонах – в итоге получается серийный победитель.

Это очень впечатляет, и, на мой взгляд, напоминает Фернандо Алонсо. Меня не удивляет, что они восхваляют друг друга в прессе – думаю, они видят в коллеге себя.

Макс – это Фернандо Алонсо сезонов-2005/2006. Может ли он прибавить еще? Полагаю, такое желание есть. Мысль о том, какого уровня он может достичь, пугает».

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