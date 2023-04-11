Билли Монгер: «Любая статистика говорит, что Хэмилтон – лучший в истории. Его и Ферстаппена не ценят»

Теги Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Билли Монгер Авто

Билли Монгер уверен, что Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен заслуживают лучшего отношения.

У пилотов «Мерседеса» и «Ред Булл» есть общее, считает британский гонщик и эксперт: чемпионы получат должное признание после ухода из «Формулы-1».

«Не считаю, что таланты ценят до завершения карьеры. Скажем, Льюис выиграл семь титулов, а люди сомневаются в том, насколько он хорош просто из-за того, что прошлый сезон получился не лучшим.

Мне кажется, после его ухода дети будут думать: «Я хочу быть как Льюис Хэмилтон, который выиграл семь чемпионств, хочу побеждать в квалификациях и гонках». Посмотрите на статистику – Льюис везде отметил свои притязания на звание лучшего в истории, любая статистика об этом говорит. Есть ощущение, что достичь подобного практически нереально в любом спорте. Надо ценить величие вживую, пока гонщик еще выступает.

То же самое в данный момент относится к Максу: он дает результат, но, думаю, мы это не оценим, пока он не перестанет выигрывать каждую гонку и не закончит карьеру», – сообщил Монгер.

Макс Ферстаппен ответил Хэмилтону: «Ред Булл» не доминирует так, как «Мерседес» в некоторые сезоны»

Джонни Херберт: «На мой взгляд Ферстаппен уже входит в число лучших гонщиков из всех, что мы когда-либо видели»

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рнпрл Аари
Ну не знаю. Шумахера даже когда в Мерседесе был ценили и не сомневались в заслугах.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry Pasyutin
> Мне кажется, после его ухода дети будут думать: «Я хочу быть как Льюис Хэмилтон

только британские дети будут так думать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AgipTm
прогиб защитан
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий