Билли Монгер: «Любая статистика говорит, что Хэмилтон – лучший в истории. Его и Ферстаппена не ценят»

Билли Монгер уверен, что Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен заслуживают лучшего отношения.

У пилотов « » и «Ред Булл» есть общее, считает британский гонщик и эксперт: чемпионы получат должное признание после ухода из «Формулы-1».

«Не считаю, что таланты ценят до завершения карьеры. Скажем, Льюис выиграл семь титулов, а люди сомневаются в том, насколько он хорош просто из-за того, что прошлый сезон получился не лучшим.

Мне кажется, после его ухода дети будут думать: «Я хочу быть как , который выиграл семь чемпионств, хочу побеждать в квалификациях и гонках». Посмотрите на статистику – Льюис везде отметил свои притязания на звание лучшего в истории, любая статистика об этом говорит. Есть ощущение, что достичь подобного практически нереально в любом спорте. Надо ценить величие вживую, пока гонщик еще выступает.

То же самое в данный момент относится к Максу: он дает результат, но, думаю, мы это не оценим, пока он не перестанет выигрывать каждую гонку и не закончит карьеру», – сообщил Монгер.

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