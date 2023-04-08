Йос Ферстаппен: «Меня называют плохим отцом, но я никогда не издевался над Максом»

Йос Ферстаппен не считает себя плохим отцом

Как рассказывал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, в детстве его называли тупой свиньей, умственно отсталым и будущим водителем грузовика.

«Некоторые говорят, что я плохой отец, потому что издевался над своим ребенком. Я никогда не издевался над ним! Я воспитывал его, был с ним суров. Таким был мой план. Многие люди не могут представить, что требуется для достижения высочайшего уровня в спорте.

Я знаю, что со мной непросто, и я требовал от Макса многого. Но он все выдержал. Он всегда был сильным с психологической точки зрения», – сообщил бывший гонщик «Формулы-1» в сериале «Анатомия чемпиона» о Максе.

Макс Ферстаппен: «Отец называл меня тупой свиньей, умственно отсталым и будущим водителем грузовика»

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