Йос Ферстаппен: «Меня называют плохим отцом, но я никогда не издевался над Максом»
Йос Ферстаппен не считает себя плохим отцом
Как рассказывал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, в детстве его называли тупой свиньей, умственно отсталым и будущим водителем грузовика.
«Некоторые говорят, что я плохой отец, потому что издевался над своим ребенком. Я никогда не издевался над ним! Я воспитывал его, был с ним суров. Таким был мой план. Многие люди не могут представить, что требуется для достижения высочайшего уровня в спорте.
Я знаю, что со мной непросто, и я требовал от Макса многого. Но он все выдержал. Он всегда был сильным с психологической точки зрения», – сообщил бывший гонщик «Формулы-1» в сериале «Анатомия чемпиона» о Максе.
Макс Ферстаппен: «Отец называл меня тупой свиньей, умственно отсталым и будущим водителем грузовика»
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И понятно, что Йос сам через многое прошел и многое отдал, чтобы сделать сына чемпионом, просто смешивать не нужно, тренер он отличный, отец мягко говоря неоднозначный
Дрессура как с собакой, чтобы росла машина, нацеленная на результат
но теперь Макс неоднократный чемпион самого престижного спорта и имеет многомиллионное состояние. я думаю, что это того стоило