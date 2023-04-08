Йос Ферстаппен: «Меня называют плохим отцом, но я никогда не издевался над Максом»

Теги Формула-1 Йос Ферстаппен Макс Ферстаппен контент Авто

Йос Ферстаппен не считает себя плохим отцом

Как рассказывал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, в детстве его называли тупой свиньей, умственно отсталым и будущим водителем грузовика.

«Некоторые говорят, что я плохой отец, потому что издевался над своим ребенком. Я никогда не издевался над ним! Я воспитывал его, был с ним суров. Таким был мой план. Многие люди не могут представить, что требуется для достижения высочайшего уровня в спорте.

Я знаю, что со мной непросто, и я требовал от Макса многого. Но он все выдержал. Он всегда был сильным с психологической точки зрения», – сообщил бывший гонщик «Формулы-1» в сериале «Анатомия чемпиона» о Максе.

Макс Ферстаппен: «Отец называл меня тупой свиньей, умственно отсталым и будущим водителем грузовика»

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10 комментариев

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Schiaff1no
Ответ Scorpio
Так это норма в проф спорте, причем чаще чужие люди (тренеры/наставники) это делают, а не родной отец - можешь пообщаться с гимнастками, фигуристками, да хоть с боксерами. Дрессура как с собакой, чтобы росла машина, нацеленная на результат
Это понятно, чего история Фелпса стоит, который вне бассейна не мог нормально ориентироваться в пространстве, просто мозг перестроен был.
И понятно, что Йос сам через многое прошел и многое отдал, чтобы сделать сына чемпионом, просто смешивать не нужно, тренер он отличный, отец мягко говоря неоднозначный
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Scorpio
Ответ Schiaff1no
Это дрессировка, а не жесткое воспитание
Так это норма в проф спорте, причем чаще чужие люди (тренеры/наставники) это делают, а не родной отец - можешь пообщаться с гимнастками, фигуристками, да хоть с боксерами.
Дрессура как с собакой, чтобы росла машина, нацеленная на результат
+1
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+1
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beregost
Ну это ошибка выжившего. Методы Йоса можно оправдать только тем, что Макс в итоге стал чемпионом. А скольких ещё так "воспитывают" и тупо ломают им психику?
+4
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Марат Кагин
если посмотреть детство большинства чемпионов в разных видах спорта без относительности в какой стране, то очень часто детства там нет.
+1
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うちはイタチ
Ответ Schiaff1no
Это дрессировка, а не жесткое воспитание
может и так
но теперь Макс неоднократный чемпион самого престижного спорта и имеет многомиллионное состояние. я думаю, что это того стоило
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Schiaff1no
Ответ うちはイタチ
ну и что здесь противоречит словам Йоса? это не издевательство, а просто жёсткое воспитание.
Это дрессировка, а не жесткое воспитание
+3
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Рнпрл Аари
Нуу тут все относительно. Для кого то это воспитание для кого то издевательство. По мне в целом конечно правильно воспитал. Но в некоторых моментах перебор типо контр с напарником
+1
0
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hypnotoad94
Макс сам рассказывал, как его на заправке отец бросал из-за слабой гонки) такой подход работает не так часто, мог и сломать психику окончательно
+9
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うちはイタチ
Ответ felipe89
Ну да, ну да - Мишель Вацирка, менеджер картинговой команды CRG, за которую выступал Макс, об отношениях в семье Ферстаппена, рассказал следующее: «Йос был занят только одним: Максом. Но иногда казалось, что он издевается над сыном. Например, если шел дождь, а Макс забыл дождевик или зонт, то Йос ничего не делал, ему было все равно, что мальчик промокнет. Если же Макс слишком долго ждал, прежде чем обогнать соперника, то после гонки Йос обязательно кричал на него: «Черт возьми, тебе нужно было действовать резче!» Макс не снимал шлем, чтобы никто не видел его слез»
ну и что здесь противоречит словам Йоса? это не издевательство, а просто жёсткое воспитание.
+2
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felipe89
Ну да, ну да - Мишель Вацирка, менеджер картинговой команды CRG, за которую выступал Макс, об отношениях в семье Ферстаппена, рассказал следующее: «Йос был занят только одним: Максом. Но иногда казалось, что он издевается над сыном. Например, если шел дождь, а Макс забыл дождевик или зонт, то Йос ничего не делал, ему было все равно, что мальчик промокнет. Если же Макс слишком долго ждал, прежде чем обогнать соперника, то после гонки Йос обязательно кричал на него: «Черт возьми, тебе нужно было действовать резче!» Макс не снимал шлем, чтобы никто не видел его слез»
+10
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