Макс Ферстаппен об идее Доменикали сократить практики: «Нельзя сразу начинать квалификацию»

Пилот « » высказался об идее возможной отмены практик перед Гран-при, которую озвучил босс серии Стефано Доменикали.

По словам Ферстаппена, он в принципе не является поклонником идеи изменения традиционного формата уик-энда.

«Не думаю, что Доменикали имел в виду именно это, потому что нельзя сразу начинать квалификацию, вообще не проводя до этого практику.

Хотя я в любом случае не большой поклонник форматов со спринтами, не большой поклонник того количества гонок, которые мы сейчас проводим, и я точно не большой поклонник идеи такого формата (без тренировок).

Они должны быть осторожными, чтобы не изменить природу «Формулы-1», не вмешиваться в ДНК серии. Мне кажется важным не слишком сильно играться с этим, потому что тогда в определенный момент все это вообще может закончиться», – рассказал Ферстаппен.

Стефано Доменикали: «Хотел бы сократить практики «Ф-1» до минимума, они интересны только инженерам»