Глава автомобильной федерации Саудовской Аравии: «Не удивлюсь двум Гран-при в стране в ближайшем будущем»

Халид бин Султан Аль Фейсал допустил проведение двух Гран-при в Саудовской Аравии.

«Две гонки в Саудовской Аравии – реалистичная идея. «Ф-1» растет, спрос серьезный, ведь это большой и не такой далекий регион.

Спорт растет, спрос растет. Так что не удивлюсь, если Саудовская Аравия будет проводить две гонки в ближайшем будущем», – заявил президент автомобильной и мотоциклетной федерации страны.

Ранее о подобных амбициях говорил министр спорта Абдул-Азиз ибн Турки Аль-Фейсал.

проходит в этот уик-энд, с 17 по 19 марта, на городской трассе в Джидде.

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Министр спорта Саудовской Аравии: «С удовольствием проведем два Гран-при «Формулы-1»