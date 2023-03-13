Кристиан Хорнер: «Я кто-то вроде антихриста для среднего фаната Хэмилтона»
Кристиан Хорнер рассказал о неприятии со стороны поклонников Льюиса Хэмилтона.
Как предполагает руководитель «Ред Булл», на родине его не любят из-за противостояния команды с «Мерседесом» Хэмилтона и превышения потолка расходов в 2021 году.
«Для среднего фаната Льюиса я, пожалуй, кто-то вроде антихриста. Но не стану извиняться за то, что вступаюсь за свою команду. Я ее защищаю и не скрываю своих чувств. Я знаю, что мы не мошенничали, и меня на 100 процентов устраивает ситуация.
Думаю, все забывают, что «Ред Булл» – невероятная история успеха и для этой страны. Конечно, мы принадлежим австрийской компании и гордимся этим. Но мы также являемся британской командой с британским руководителем, и, должно быть, 85 процентов наших сотрудников – британцы.
Быстрейший способ стать непопулярным в «Ф-1» – стабильно побеждать», – заключил Хорнер.
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