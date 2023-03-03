Гельмут Марко о потолке расходов: «Ред Булл» должен учитывать математические и тактические игры»

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«Ред Булл» сделал выводы после нарушения потолка расходов, утверждает Гельмут Марко.

Австрийскую команду оштрафовали на семь миллионов долларов, а использование аэродинамических инструментов ограничили на десять процентов.

«Негативный опыт стал уроком. Мы существенно увеличили количество специалистов в финансовом отделе», – сообщил советник «Ред Булл» агентству APA.

Марко также упомянул политические аспекты:

«Есть математические и тактические игры, которые теперь необходимо учитывать».

Серхио Перес о нарушении потолка расходов: «Команды, выставляющие «Ред Булл» в плохом свете, не умеют проигрывать»

Стефано Доменикали: «Контроль над потолком расходов нужно осуществлять гораздо быстрее»

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3 комментария

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Le Chan
Ответ bogdan fedyuk
нарушили рб, а виноваты все вокруг
Потому что кто то очень много ест.Срочно всем извинится перед РБ
+2
0
+2
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Luca di Montezemolo
Читерили, читерим и будем читерить подумал дохтур, и промямлил какую то чушь.
+2
-5
-3
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bogdan fedyuk
нарушили рб, а виноваты все вокруг
+4
-3
+1
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