Гельмут Марко о потолке расходов: «Ред Булл» должен учитывать математические и тактические игры»

«Ред Булл» сделал выводы после нарушения потолка расходов, утверждает .

Австрийскую команду оштрафовали на семь миллионов долларов, а использование аэродинамических инструментов ограничили на десять процентов.

«Негативный опыт стал уроком. Мы существенно увеличили количество специалистов в финансовом отделе», – сообщил советник «Ред Булл» агентству APA.

Марко также упомянул политические аспекты:

«Есть математические и тактические игры, которые теперь необходимо учитывать».

Серхио Перес о нарушении потолка расходов: «Команды, выставляющие «Ред Булл» в плохом свете, не умеют проигрывать»

Стефано Доменикали: «Контроль над потолком расходов нужно осуществлять гораздо быстрее»

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