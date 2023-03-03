Гельмут Марко о потолке расходов: «Ред Булл» должен учитывать математические и тактические игры»
«Ред Булл» сделал выводы после нарушения потолка расходов, утверждает Гельмут Марко.
Австрийскую команду оштрафовали на семь миллионов долларов, а использование аэродинамических инструментов ограничили на десять процентов.
«Негативный опыт стал уроком. Мы существенно увеличили количество специалистов в финансовом отделе», – сообщил советник «Ред Булл» агентству APA.
Марко также упомянул политические аспекты:
«Есть математические и тактические игры, которые теперь необходимо учитывать».
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