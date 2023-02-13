Стефано Доменикали: «Контроль над потолком расходов нужно осуществлять гораздо быстрее»

Теги ФИА Ред Булл Стефано Доменикали Формула-1 регламент Авто

Стефано Доменикали высказался о нарушениях потолка расходов в «Формуле-1».

В 2021 году лимит превысил «Ред Булл», однако команда была наказана лишь во второй половине сезона-2022. По мнению Доменикали, «Ф-1» и ФИА необходимо ускорить проверку финансовых документов.

«Считаю, к этому вопросу будет приковано внимание. Мы обсуждали с ФИА, что контроль и сертификация должны осуществляться гораздо быстрее. Если какие-то команды не укладываются в лимит, процесс будет проведен как следует и в минимальные сроки ради доверия к серии.

Мы видим, как организовано финансовое регулирование в других видах спорта и, на мой взгляд, реакция слишком медленная. Это нехорошо», – заявил руководитель «Ф-1».

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1 комментарий

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asnerd
только ушёл с поста и сразу критикует, удобненько, а типа что это была его работа выстроить механизм по контролю лимита он забыл ?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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