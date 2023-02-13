Стефано Доменикали: «Контроль над потолком расходов нужно осуществлять гораздо быстрее»

высказался о нарушениях потолка расходов в «Формуле-1».

В 2021 году лимит превысил «Ред Булл», однако команда была наказана лишь во второй половине сезона-2022. По мнению Доменикали, «Ф-1» и необходимо ускорить проверку финансовых документов.

«Считаю, к этому вопросу будет приковано внимание. Мы обсуждали с ФИА, что контроль и сертификация должны осуществляться гораздо быстрее. Если какие-то команды не укладываются в лимит, процесс будет проведен как следует и в минимальные сроки ради доверия к серии.

Мы видим, как организовано финансовое регулирование в других видах спорта и, на мой взгляд, реакция слишком медленная. Это нехорошо», – заявил руководитель «Ф-1».

Серхио Перес о нарушении потолка расходов: «Команды, выставляющие «Ред Булл» в плохом свете, не умеют проигрывать»

Для «Ф-1» все же отбирают новые команды! Требуют бизнес-план, $200 млн и поддержку «равенства и окружающей среды»