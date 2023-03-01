Карун Чандок: «В «Преме» Пиастри считают талантливее Леклера. Надеюсь, у него все получится в «Ф-1»

Эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» поделился мнением о перспективах .

Для Пиастри предстоящий сезон будет дебютным в «Формуле-1» – при этом австралиец оказался в « », команде, которая не лучшим образом провела предсезонные тесты в Бахрейне.

«Лично для меня, говоря о выводах по итогам тестов, выделяется ситуация «Макларена». И я начинаю немного беспокоиться из-за того, не последовал ли Оскар Пиастри по пути других австралийских гонщиков – принимая решение по развитию своей карьеры, которое потом может дорого ему обойтись.

Тут и Алан Джонс, и , который в 2005 году выбрал «Уильямс» вместо «Рено», а потом смотрел на то, как Алонсо крадет титул, и недавняя хорошо задокументированная история неудач Даниэля Риккардо.

Так что да, я немного беспокоюсь за Оскара. Ведь я считаю его очень талантливым гонщиком. Скажем так, если рассуждать о природном таланте в чистом виде, я немного знаком с Оскаром и общался с его инженерами в «Преме», где он выступал в «Ф-2» и «Ф-3». И они считают его очень талантливым – до такой степени, что считают его лучше , который тоже там выступал. И что Пиастри – самый талантливый гонщик, который попадал в молодежные серии со времен Макса Ферстаппена.

Так что да, я надеюсь, что у него все получится. Потому что сейчас, как кажется, ситуация для «Макларена» выглядит не слишком здорово», – рассказал Чандок.

В «Ф-1» редкостно самоуверенный новичок: его не пугает давление и крах предшественника, командой был недоволен еще до тестов