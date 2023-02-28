Тед Кравиц: «Макларен» ждет трудный старт сезона. Боюсь, команда не шифруется»

Тед Кравиц пессимистично оценивает перспективы «Макларена» в начале сезона-2023.

На предсезонных тестах «Формулы-1» британцы испытывали сложности и проехали меньше всего кругов. После заездов в Бахрейне эксперты относят восьмикратных обладателей Кубка конструкторов к аутсайдерам.

«Боюсь, «Макларен» не шифруется – у команды есть проблемы. Ландо [Норрис] выложится по полной и, не сомневаюсь, будет претендовать на очки, ведь он невероятный гонщик. Но, безусловно, команду ждет тяжелый старт, пока на четвертую гонку сезона в не прибудет обновление.

Можно сказать, после большого изменения регламента решетка разделилась на тех, кто в прошлом сезоне выбрал верный путь, и тех, кто ошибся. И вторым приходится сделать еще шаг назад, чтобы двигаться вперед. «Макларен» существенно поменял концепцию. Как сказал , после изменения показатели на этот сезон не достигнуты. Но это не значит, что болид не окажется быстрее, чем стал бы со старой концепцией.

Поэтому я считаю, что это правильное решение «Макларена», но какое-то время так не будет казаться – пока команда не справится с проблемами», – сообщил журналист Sky Sports.

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