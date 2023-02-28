Тед Кравиц: «Макларен» ждет трудный старт сезона. Боюсь, команда не шифруется»
Тед Кравиц пессимистично оценивает перспективы «Макларена» в начале сезона-2023.
На предсезонных тестах «Формулы-1» британцы испытывали сложности и проехали меньше всего кругов. После заездов в Бахрейне эксперты относят восьмикратных обладателей Кубка конструкторов к аутсайдерам.
«Боюсь, «Макларен» не шифруется – у команды есть проблемы. Ландо [Норрис] выложится по полной и, не сомневаюсь, будет претендовать на очки, ведь он невероятный гонщик. Но, безусловно, команду ждет тяжелый старт, пока на четвертую гонку сезона в Азербайджане не прибудет обновление.
Можно сказать, после большого изменения регламента решетка разделилась на тех, кто в прошлом сезоне выбрал верный путь, и тех, кто ошибся. И вторым приходится сделать еще шаг назад, чтобы двигаться вперед. «Макларен» существенно поменял концепцию. Как сказал Зак Браун, после изменения показатели на этот сезон не достигнуты. Но это не значит, что болид не окажется быстрее, чем стал бы со старой концепцией.
Поэтому я считаю, что это правильное решение «Макларена», но какое-то время так не будет казаться – пока команда не справится с проблемами», – сообщил журналист Sky Sports.
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