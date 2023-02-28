Ландо Норрис: «Ситуация для «Макларена» на порядок лучше, чем после прошлогодних тестов»

Теги Макларен тесты Формула-1 Формула-1 Ландо Норрис Авто

Ландо Норрис сообщил, что тесты для «Макларена» прошли лучше, чем в 2022 году.

На предсезонных заездах в Бахрейне Норрис проехал наименьшее количество кругов среди всех основных гонщиков, «Макларен» стал худшей командой по накату.

«Ситуация на порядок лучше, чем в то же время в прошлом году. Мы в большей степени сосредоточились на том, чтобы со всем справиться, и, думаю, нам это удалось. Есть кое-какие неудачи, но в основном команда сработала здорово.

Несомненно, сейчас мы в лучшем положении, в этом плане старт сезона хороший. Но, конечно, предстоит большая работа над многими аспектами», – сказал британец.

В то же время Норрис признал, что «Макларену» необходимо прибавить:

«Если честно, в последние дни возникали проблемы со многими вещами. Мы изучаем, пробуем разные настройки. Болид выглядит похоже [на предыдущий], но в чем-то отличается.

С фундаментальной точки зрения машина ведет себя более-менее схожим образом. Полагаю, это во многих отношениях плюс. Но нам понятны и области, на которых необходимо сосредоточиться».

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3 комментария

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Merzus21
болид ведёт себя схоже с предыдущим - читай непредсказуемое ведро.
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Посторонним В
... потому что сейчас у нас Пиастри, который побеждал перед приходом к нам, а не бизнесмен, который только считал бабки за жирные контракты, постепенно теряя мотивацию.
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United_LP
Ситуация для Макларена лучше, для Хааса лучше, для Астона и даже для Вилльямса. Т.е. все остаются на местах относительно соперников. Либо остаётся узнать у кого больше других лучше.
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