Ландо Норрис: «Ситуация для «Макларена» на порядок лучше, чем после прошлогодних тестов»

сообщил, что тесты для « » прошли лучше, чем в 2022 году.

На предсезонных заездах в Бахрейне Норрис проехал наименьшее количество кругов среди всех основных гонщиков, «Макларен» стал худшей командой по накату.

«Ситуация на порядок лучше, чем в то же время в прошлом году. Мы в большей степени сосредоточились на том, чтобы со всем справиться, и, думаю, нам это удалось. Есть кое-какие неудачи, но в основном команда сработала здорово.

Несомненно, сейчас мы в лучшем положении, в этом плане старт сезона хороший. Но, конечно, предстоит большая работа над многими аспектами», – сказал британец.

В то же время Норрис признал, что «Макларену» необходимо прибавить:

«Если честно, в последние дни возникали проблемы со многими вещами. Мы изучаем, пробуем разные настройки. Болид выглядит похоже [на предыдущий], но в чем-то отличается.

С фундаментальной точки зрения машина ведет себя более-менее схожим образом. Полагаю, это во многих отношениях плюс. Но нам понятны и области, на которых необходимо сосредоточиться».

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