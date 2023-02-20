К «Хонде» обращались несколько команд «Ф-1» по поводу поставки моторов в 2026 году

Теги Макларен Хонда Ред Булл Альфа Таури Формула-1 регламент Авто

«Хонда» сообщила, что регистрирует интерес со стороны команд «Формулы-1».

Японская компания формально покинула серию в 2021 году, однако до конца сезона-2025 продолжит поставлять двигатели «Ред Булл» и «Альфа Таури». С 2026 года «Ред Булл» будет создавать моторы вместе с «Фордом».

«Хонда» заявила, что к ней обращались «несколько команд» по поводу сотрудничества в 2026-м.

Ранее компания подала заявку на производство двигателей в 2026 году. Как передавало издание The Race, «Хонда» контактировала с «Маклареном».

«После того, как мы зарегистрировались, с нами связались несколько команд «Формулы-1». Пока мы не приняли четкое решение о том, вернемся в «Формулу-1» или нет. Но мы считаем, что участие в «Формуле-1» поможет фирме с точки зрения технологического развития.

«Формула-1» движется в сторону электрификации. CO2-нейтральность – цель для всей корпорации «Хонда». Так что, полагаем, «Формула-1» развивается в соответствии с нашими целями. Поэтому мы решили подать заявку как производитель», – заявил президент гоночного подразделения «Хонды» Козди Ватанабе.

Заявки на производство двигателей в «Ф-1» в 2026 году зарегистрировали шесть компаний – в списке есть «Ауди» и «Форд», но нет «Порше»

«Макларен» и «Хонда» начали обсуждать потенциальное партнерство (The Race)

1 комментарий

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Рнпрл Аари
Странное руководство. Был отличный союз с РБ. К чему эти качели с выходом и входом в Ф1
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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