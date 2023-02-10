«В условиях стабильности регламента отрывы будут сокращаться». Хорнер ждет прорыва от команд из середины пелотона

Теги Феррари Макларен Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Мерседес Астон Мартин Альпин Авто

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что в новом сезоне ждет повышения конкуренции в «Формуле-1».

По мнению Хорнера, прогресс команд из середины пелотона может позволить им вмешаться в борьбу лидеров.

«Заранее никогда не знаешь. «Альпин» добилась прогресса во второй половине прошлого сезона. Еще «Астон Мартин» – мы продолжаем слышать о хороших предварительных цифрах и больших ожиданиях, так что сейчас сложно сказать, какой будет расстановка сил. «Макларен» тоже может сделать шаг вперед в этом году. В условиях стабильности регламента отрывы в пелотоне должны сокращаться, это неизбежно.

Что касается лидеров, то у «Феррари» в прошлом году была очень хорошая машина, и в этом сезоне они без сомнения будут бороться изо всех сил. Да и «Мерседес», я уверен, оправится от ужасов прошлого года. Так что посмотрим, соперники составят нам серьезную конкуренцию», – рассказал Хорнер.

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1 комментарий

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Konstantin Zagainov
Перефразируя известную футбольную поговорку, "усилится конкуренция хороших средних команд, а побеждать будут "Ред булл", "Мерседес" и "Феррари" )))
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