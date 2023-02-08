На презентации нового болида «Альфа Ромео» был показан шоукар – который будет продан на аукционе (Франко Нуньес)

«Альфа Ромео» на презентации болида 2023 года использовала шоукар вместо реальной машины.

Как сообщает редактор итальянского Motorsport Франко Нуньес, показанная на презентации C43 была собрана не в Хинвиле, а британской фирмой Memento Exclusives по заказу « ».

Шоукар был спроектирован приблизительно таким же образом, что и реальный болид «Альфа Ромео» 2023 года, но с некоторыми существенными изменениями и упрощениями – что было заметно при сравнении изображений показанной машины и графических изображений настояшего болида, выпущенных командой. Наиболее кардинальные визуальные изменения касались особенностей конструкции подвески.

Сразу после презентации шоукар C43 был выставлен на благотворительный аукцион, который завершится 21 февраля. Ожидается, что машина будет продана примерно за 400000 фунтов.

Прощальная «Альфа Ромео» в «Ф-1» – смелая: много черного ради экономии массы, новый образ змея с лого