Екатерина Боброва: «Фонд Мазепина сильно помогает спортсменам. Участвую в его работе с большим удовольствием»

Екатерина Боброва рассказала, как фонд поддерживает спортсменов.

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде принимает участие в работе организации, основанной Мазепиным после завершения карьеры в «Формуле-1».

«Хочется отметить, что я являюсь членом совета чемпионов благотворительного фонда Никиты Мазепина. «Мы выступаем как один» – фонд, который поддерживает спортсменов, отстраненных от соревнований по неспортивным причинам. Считаю, это очень важно, потому что люди с малых лет отдают себя спорту, тренировки проходят 24 на семь… У нас одна цель – попасть на Олимпийские игры, победить в них, а потом все резко заканчивается по независящим от нас причинам. Спортсмен выкидывается на берег как рыба из воды и не представляет, что делать дальше, а планы ведь были грандиозные именно в спортивной карьере.

И фонд очень сильно помогает адаптироваться спортсменам. Фонд помогает с психологической поддержкой, образованием, поиском работы в том числе. Я считаю, что это правильно. Поэтому с большим удовольствием во всем участвую», – сообщила Боброва.

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