Кристиан Хорнер о сотрудничестве с «Фордом»: «Между двумя компаниями возникла естественная синергия, так что мы легко заключили сделку»

Руководитель « » прокомментировал заключение соглашения с компанией «Форд».

«Форд» будет поставлять «Ред Булл» технологии и оказывать техническую поддержку, помогая с разработкой двигателей для «Формулы-1» к 2026 году. Ожидается, что двигатели будут использоваться под маркой «Форд».

«Я рад приветствовать возвращение « » в «Формулу-1», заполучить двигатель « – Форд» будет здорово. Между двумя компаниями возникла естественная синергия, так что мы легко заключили сделку.

Кажется, что 2026-й год наступит еще нескоро, но в мире разработки двигателей это буквально завтрашний день.

Мы заполучили несколько чрезвычайно талантливых специалистов, в нашей команде работают потрясающие инженеры. Мы действительно воодушевлены тем, чего способны достичь вместе», – рассказал Хорнер.

Компания «Форд» объявила о возвращении в «Формулу-1»