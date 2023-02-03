Кристиан Хорнер о сотрудничестве с «Фордом»: «Между двумя компаниями возникла естественная синергия, так что мы легко заключили сделку»

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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал заключение соглашения с компанией «Форд».

«Форд» будет поставлять «Ред Булл» технологии и оказывать техническую поддержку, помогая с разработкой двигателей для «Формулы-1» к 2026 году. Ожидается, что двигатели будут использоваться под маркой «Форд».

«Я рад приветствовать возвращение «Форда» в «Формулу-1», заполучить двигатель «Ред Булл – Форд» будет здорово. Между двумя компаниями возникла естественная синергия, так что мы легко заключили сделку.

Кажется, что 2026-й год наступит еще нескоро, но в мире разработки двигателей это буквально завтрашний день.

Мы заполучили несколько чрезвычайно талантливых специалистов, в нашей команде работают потрясающие инженеры. Мы действительно воодушевлены тем, чего способны достичь вместе», – рассказал Хорнер.

Компания «Форд» объявила о возвращении в «Формулу-1»

1 комментарий

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Андрей Омельянович
ноль воодушевления от этого партнерства. Мне кажется, это поворот не туда для РБ
+1
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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