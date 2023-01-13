Флавио Бриаторе: «Сейчас «Ф-1» обладает особой привлекательностью, раньше серия была менее доступной»

Бывший руководитель «Бенеттона» и «Рено» Флавио Бриаторе уверен, что в последние годы « » начала двигаться в правильном направлении. И что гоночную серию ждет светлое будущее.

«Я вернулся в «Формулу-1» два года назад, и сейчас чемпионат действительно обладает особенной привлекательностью. Поскольку влияние США является потрясающей движущей силой, в то время как раньше «Формула-1» была значительно менее доступной.

У нас есть выдающиеся гонщики, есть очень талантливые молодые пилоты. Люди, которые стали совсем иначе взаимодействовать с прессой.

У «Ф-1» есть выдающиеся чемпионы – вроде , . Есть сразу несколько очень талантливых молодых гонщиков – вроде . И есть люди не столь молодые, но по-прежнему невероятно талантливые. Например, . Мы с ним виделись совсем недавно – сейчас он весит 60 кг, я никогда не видел его в такой хорошей форме, даже когда он выступал за мою команду. Так что да, «Формула-1» становится развлечением – поэтому нужно ездить в Америку и собирать по 500-600 тысяч человек на трибунах», – рассказал Бриаторе.

Команды «Ф-1» боятся расширения : отказывают даже громкому новичку из США и требуют взнос в $600 млн. Почему?!