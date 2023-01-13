Флавио Бриаторе: «Сейчас «Ф-1» обладает особой привлекательностью, раньше серия была менее доступной»

Теги Флавио Бриаторе Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Бенеттон Формула-1 Рено Макс Ферстаппен Джордж Расселл Авто

Бывший руководитель «Бенеттона» и «Рено» Флавио Бриаторе уверен, что в последние годы «Формула-1» начала двигаться в правильном направлении. И что гоночную серию ждет светлое будущее.

«Я вернулся в «Формулу-1» два года назад, и сейчас чемпионат действительно обладает особенной привлекательностью. Поскольку влияние США является потрясающей движущей силой, в то время как раньше «Формула-1» была значительно менее доступной.

У нас есть выдающиеся гонщики, есть очень талантливые молодые пилоты. Люди, которые стали совсем иначе взаимодействовать с прессой.

У «Ф-1» есть выдающиеся чемпионы – вроде Макса Ферстаппена, Льюиса Хэмилтона. Есть сразу несколько очень талантливых молодых гонщиков – вроде Джорджа Расселла. И есть люди не столь молодые, но по-прежнему невероятно талантливые. Например, Фернандо Алонсо. Мы с ним виделись совсем недавно – сейчас он весит 60 кг, я никогда не видел его в такой хорошей форме, даже когда он выступал за мою команду. Так что да, «Формула-1» становится развлечением – поэтому нужно ездить в Америку и собирать по 500-600 тысяч человек на трибунах»,  – рассказал Бриаторе.

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1 комментарий

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Великий Алонсо
Пик популярности Ф1 был в середине 2000-х, как и уровень конкуренции. Именно тогда Алонсо и победил Шумахера, именно тогда Фернандо и стал негласным Королём Ф1, стал лучшим пилотом в истории автоспорта, а возможно и лучшим спортсменом в истории человечества.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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