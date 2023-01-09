Экс-менеджер Переса: «Чеко нужно прибавить. Он выступает хорошо, но чемпионов отличает стабильность»

Бывший менеджер Переса считает, что мексиканцу необходимо добиться прогресса в 2023 году.

По мнению Адриана Фернандеса, соперники приблизятся к «Ред Булл», и отставание Чеко от Макса Ферстаппена может поставить чемпионство команды под угрозу.

«Чеко выступает хорошо. Единственная проблема заключается в том, что его напарник – Макс Ферстаппен. Чеко – великолепный пилот, а теперь и очень опытный. Но ему нужно понять, откуда берется разница между ним и Максом.

Разумеется, Макс дольше выступает в «Ред Булл», который полностью выстроен вокруг него. Учитывая это, Чеко наверняка делает именно то, чего хочет команда. Но ему нужно прибавить. Думаю, он и сам это понимает. В конце концов, «Ред Булл» в прошлом году был очень силен, однако в ближайшем сезоне конкуренция обострится, и для команды станет еще важнее, чтобы оба гонщика ехали среди лидеров.

Макс просто на другом уровне. Это гонщик вроде Сенны, или . Я верю в способности Чеко, но для того, чтобы достичь такой планки, необходим большой шаг вперед. И я не говорю не столько о пилотаже, а скорее о работе с инженерами, настройке машины под себя и стабильности по ходу сезона. Здорово оказаться быстрейшим по итогам одного круга, возглавить сессию или выиграть гонку, но для завоевания титула надо показывать скорость весь год. , к примеру, провел несколько лет в лучшей машине, но так и не стал чемпионом. В чем разница между ним и Льюисом [Хэмилтоном]? В стабильности. Вот что делает чемпионов особенными», – заявил Фернандес.

Перес войдет в историю, если сможет завоевать титул в борьбе с Ферстаппеном в 2023-м, уверен его экс-менеджер:

«В таком случае он победит лучшего гонщика на данный момент. Для него это огромный шанс, но и огромный вызов».

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