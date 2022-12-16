Макс Ферстаппен о роли «второго пилота»: «Иногда нужно просто принять то, что гонщик рядом с тобой просто чуть лучше»

Пилот « » поделился мнением о роли «вторых номеров» в командах «Формулы-1».

Обсуждая данную тему с журналистами, в качестве примера был взят , долгое время выступавший за « » вместе с .

«Каждый сезон ты начинаешь с чистого листа, но по прошествии нескольких гонок опять понимаешь, что этого (победы над напарником) снова не случится. И ты принимаешь свою роль. Валттери все равно попадал на подиумы, выиграл несколько гонок, у него было несколько поулов. Но тебе нужно просто принять то, что гонщик рядом с тобой просто чуть лучше тебя. И это нормально, порой такое случается.

Очень важно, что он принял свою роль. Некоторые гонщики не могут этого сделать в такой ситуации, и тогда все идет совсем не так. И «живут» такие пилоты не слишком долго. Не буду называть имена. Просто тебе нужно принять свою роль. Нельзя жить в мире сказок», – рассказал Ферстаппен.

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